Chevrolet Bolt: incêndios causam recall de dezenas de milhares de unidades do carro elétrico - TNOnline

Com preço beirando os 200 mil reais (Rs175 mil) o elétrico Chevrolet Bolt chegou ao Brasil com uma proposta de ser o carro da categoria com maior autonomia, entretanto alguns compradores podem enfrentar problemas com o carro, visto que a General Motors anunciou um recall emergencial devido a incêndios na bateria relatados por usuários do elétrico.

No total, 68.667 unidades do Bolt fabricadas entre 2017 e 2019 farão parte do processo de recall para prevenir que o problema. Essas máquinas são equipadas com uma bateria LG Chem fabricada em uma instalação em Ochang, Coreia do Sul.

A causa dos incêndios ainda não foi especificada, mas ela já está sendo investigada pela National Highway Traffic Safety Administration, que é responsável pela segurança no trânsito dos EUA.

A GM já está liberando uma atualização para o sistema do Bolt que limita a sua carga a 90% afim de tentar prevenir o problema.

Risco grave

Em um caso ocorrido em outubro, nos EUA, um Chevrolet Bolt pegou fogo enquanto estava estacionado. As únicas informações a respeito do incidente são filmagens capturadas pelo proprietário do veículo após a unidade ter sido completamente destruída.

A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário (NHTSA) abriu investigações sobre ocorrências do tipo, já que outras duas reclamações semelhantes foram realizadas.

Ao que parece, os incêndios se iniciaram sob os assentos traseiros dos exemplares, e o objetivo é descobrir se estão relacionados a falhas elétricas ou ações criminosas.

Assista ao vídeo: