Chevette "voa" e cai sobre Camaro, deixando feridos; Veja

O motorista de um Chevette perdeu o controle do carro, atravessou uma pista e caiu sobre um Camaro vermelho que passava por uma avenida mais baixa, neste sábado (25), em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Quatro pessoas ficaram feridas.

Com o impacto, o motorista do Camaro desmaiou e atingiu outros veículos que trafegavam pela via.

De acordo com a Polícia Militar (PM), há suspeita de que o motorista do Chevette estaria embriagado. Ele foi detido. Com o acidente, houve vazamento de combustível na pista e o Corpo de Bombeiros precisou jogar serragem e desligar a bateria dos carros para evitar uma explosão.

Imagens de câmeras de segurança vão ajudar nas investigações sobre o acidente. O trânsito ficou interditado na via até o final da tarde.

