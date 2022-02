Da Redação

Chelsea vence Al-Hilal e enfrenta Palmeiras na final

Nesta quarta-feira (09), a equipe do Chelsea garantiu sua vaga na final do Mundial de Clubes ao vencer o time da Arábia Saudita, Al-Hilal, por 1 a 0.

O time entrou em campo sem o técnico Thomas Tuchel, pois ele foi diagnosticado com Covid-19. No entanto, os ingleses tiveram desempenho superior no primeiro tempo, como informa a matéria do R7, e conseguiram, com maestria, tomar conta da partida.

Porém, a maré mudou para a equipe e, no segundo tempo, foram fortemente pressionados pelo time árabe. Ainda sim, foram capazes de aproveitar uma das inúmeras oportunidades que tiveram e, aos 30 minutos do período final, Lukaku marcou o gol que declarou a vitória do Chelsea.

Com isso, a equipe inglesa agora enfrenta o Palmeira na grande final do Mundial. O jogo acontecerá nesta sábado (12), às 13h30, horário de Brasília.

Para definir o terceiro lugar, às 10h, horário de Brasília, acontecerá o jogo entre Al-Ahly e Al-Hilal.





