Chef é obrigado a provar pizza antes de Bolsonaro comer

Na noite desta quinta-feira (05), o cozinheiro de um restaurante em João Pessoa, na Paraíba, precisou provar a comida que seria oferecida ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, antes de ele comer.

O caso aconteceu no restaurante Formaggio 43, especializado em massas. Seguranças do presidente informaram ao Chef do local que esse tipo de solicitação seria um praxe, de maneira a evitar que Bolsonaro seja envenenado.

De acordo com o Metrópoles, entretanto, não há notícias que relatem que isso já tenha ocorrido em outras regiões do país.

A informação do ocorrido foi divulgada pelo jornalista Maurílio Júnior, e confirmada pela coluna do Metrópoles com funcionários do restaurante.





Fonte: Informações do Metrópoles.