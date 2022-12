Chef da "carne de ouro” é banido de eventos internacionais; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nusret Gökçe, ficou mundialmente conhecido por preparar um filé coberto com ouro

O chef turco Nusret Gökçe, ficou mundialmente conhecido por preparar um filé coberto com ouro que foi degustado pela Seleção Brasileira e outros famosos durante a Copa do Mundo 2022, no Catar. O cozinheiro, no entanto, foi banido de mais um evento internacional.

continua após publicidade .

Dessa vez, o festival de música "Rolling Loud", que acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, proibiu a presença de Nusret na realização do evento, em março de 2023.

LEIA MAIS: Vídeo: Influenciador pendura rede em cinema para assistir 'Avatar 2'

continua após publicidade .

O motivo é que o chef está envolvido em um grande polêmica que aconteceu durante a Copa. Após a vitória da Argentina sobre a França, Salt Bae, como é conhecido, entrou no gramado, pediu fotos com os jogadores e segurou a taça conquistada pelo time. A ação do homem, no entanto, não foi nada bem quista.





Não fosse o suficiente...

O torneio de tênis norte-americano "U.S Open" também proibiu a presença do chef. A Fifa estuda proibir o chef de frequentar os jogos da Copa do Mundo 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

continua após publicidade .





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News