Chaminé de lavanderia desaba e esmaga veículo na manhã desta terça

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista

Um acidente grave causou o bloqueio de um trecho da Avenida Paulino Rocha, em Fortaleza, Ceará, na manhã desta terça-feira (13). O fluxo de veículos pelo local ficou interrompido após uma chaminé de uma lavandeira ceder e atingir uma caminhonete. O veículo ficou totalmente destruído.

O condutor do automóvel, identificado como Cícero Alan Pereira, de 38 anos, ficou preso entre as ferragens, mas foi retirado por populares. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou a vítima para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Testemunhas fizeram imagens do acidente e, a partir delas, é possível notar o estrago causado pela estrutura metálica. Além de esmagar o veículo, a chaminé atingiu a rede elétrica, fazendo com que os cabos rompessem. Portanto, não há energia na região.

Técnicos da Enel, empresa responsável pela distribuição de energia no estado, estão no local realizando os trabalhos de reparação. Agentes da Autarquia de Trânsito e Cidadania (AMC) também foram acionados para auxiliar no tráfego de veículos na via.

As causas do colapso da estrutura ainda são avaliadas.







