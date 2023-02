Chacina: quatro pessoas são mortas em Porto Alegre

Da Redação

Imagem ilustrativa

Quatro pessoas foram mortas a tiros no bairro Teresópolis, Zona Sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na tarde deste sábado (18). Elas foram alvejadas por diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com a Brigada Militar (BM), um grupo de pessoas com armas de fogo invadiram uma casa na Rua Helena Pettenuzzi Santiago, próximo à vila Grande Cruzeiro e efetuaram os disparos contra as vítimas.

Após a execução, os atiradores fugiram em um carro HB20 preto. As vítimas eram três homens e uma mulher. Dois homens mortos, de 50 e 61 anos, tinham antecedentes criminais.

O caso é investigado pela Polícia Civil através do Departamento de Homicídios. A principal suspeita é que o caso esteja relacionado com o tráfico de drogas.

A Brigada Militar reforçou o efetivo no local e está fazendo uso de um helicóptero para patrulhar a área.

* Com informações G1 e POA 24 Horas

