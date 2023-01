Chacina: PCDF localiza três corpos em área rural de Planaltina

Da Redação

Os corpos estavam na cisterna de uma casa abandonada, no Núcleo Rural Santos Dumont. PCDF suspeita de que corpos sejam de vítimas da chacina

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) encontrou mais três corpos na cisterna de uma casa abandonada, no Núcleo Rural Santos Dumont, em Planaltina, a cerca de 5km do cativeiro onde vítimas da chacina no DF foram mantidas refém.

Os corpos são de uma mulher, uma adolescente e um homem. Por isso, a PCDF suspeita que os corpos sejam das três vítimas da chacina que, até então, faltavam encontrar, Cláudia Regina Marques de Oliveira, Ana Beatriz Marques de Oliveira e Thiago Gabriel Belchior.

A polícia informou que um dos suspeitos pelo crime colaborou com a investigação e apontou a localização dos corpos encontrados na madrugada desta terça. As vítimas tinham sinais de violência e estavam em estado avançado de decomposição.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os militares deram apoio no local em operação conjunta com agentes da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Doze militares do Grupamento de Busca e Salvamento e dois cães farejadores trabalharam nas buscas. Os bombeiros escavaram uma fossa séptica seca que estava coberta com terra e localizaram os três corpos. O local e os cadáveres ficaram aos cuidados da Polícia Civil do DF para perícia.

Corpos já encontrados

Oficialmente, foram encontrados cinco corpos: da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, e os três filhos, além do sogro de Elizamar, Marcos Antônio Lopes de Oliveira.

Apesar de a sogra e a cunhada da cabeleireira, Renata Juliane Belchior e Gabriela Belchior de Oliveira, não terem tido os corpos identificados, a polícia suspeita que eram elas que estavam em um outro carro encontrado carbonizado próximo à Unaí (MG). O resultado das identidades feito pelo Instituto Médico Legal (IML) em Minas Gerais deve sair nos próximos dias.

No total, três homens estão presos por participação na chacina. A PCDF busca pelo quarto suspeito: Carlomam dos Santos Nogueira, 26 anos, foragido.

Enterro de Elizamar e os três filhos

Sob gritos pedindo “justiça”, os corpos de Elizamar da Silva, de 39 anos, e de seus três filhos foram enterrados na tarde de segunda-feira (23/1), no Cemitério Municipal Redenção, em Planaltina (GO).

A cabeleireira nasceu na cidade do Entorno e sua família materna mora no local até hoje.

Elizamar e as crianças foram encontradas na Rodovia GO-436, Km 69, localizado em Luziânia (GO), dentro de um carro todo carbonizado. Além dos quatro corpos, outros três cadáveres relacionados ao caso surgiram ao longo da investigação da Polícia Civil do DF. Ao todo, 10 pessoas da família estavam desaparecidas desde 12 de janeiro.

Com informações: Metrópoles

