Chacina em Goiás: jovem enviou localização à família antes de ser morta

Jainy Chaves, de 29 anos, foi sequestrada após o suspeito matar dois de seus amigos na sede de uma fazenda, em Goiatuba

Mesmo baleada, a jovem Jainy Chaves, de 29 anos, conseguiu usar o celular para enviar a própria localização à irmã e relatar o ataque que havia sofrido na noite de terça-feira (28), em Goiatuba, no sul de Goiás. O pedido de socorro foi essencial para que a Polícia Militar chegasse à fazenda onde ela trabalhava e descobrisse uma chacina que deixou três pessoas mortas. O principal suspeito de cometer os assassinatos é um homem, de 43 anos, chefe de Jainy, que atirou contra o próprio peito após as execuções e sobreviveu.

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A dinâmica da tragédia começou na sede de uma fazenda. De acordo com a Polícia Civil, a jovem confraternizava ouvindo música e bebendo com dois amigos quando o homem chegou ao local armado. A Polícia Civil aponta preliminarmente que, movido por ciúmes de um suposto relacionamento com a funcionária, o suspeito abriu fogo contra os convidados. Nathan Campos, de 35 anos, foi morto com um tiro na nuca enquanto estava sentado em uma cadeira, e Beatriz Soares Souza, de 27 anos, foi executada em um dos cômodos da casa.

Após o duplo homicídio inicial, a investigação indica que o suspeito obrigou Jainy a entrar em seu carro, fugindo da propriedade e percorrendo aproximadamente 12 quilômetros até uma estrada vicinal. Segundo a investigação, mesmo baleada, ela conseguiu avisar a irmã sobre o ocorrido e enviar a localização de onde estava. Guiados pelas coordenadas de GPS, os policiais encontraram o veículo . A jovem já estava sem vida, e o atirador foi localizado ao lado dela, ferido.

O suspeito foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal de Goiatuba, mas, devido à complexidade dos ferimentos, precisou ser transferido para a capital. Em nota, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, confirmou que Leonardo permanece sedado e respirando por aparelhos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob estrita custódia policial. A Delegacia de Goiatuba agora aguarda os laudos periciais para finalizar o inquérito e esclarecer todos os detalhes da noite do crime.

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O caso gerou forte comoção nas cidades envolvidas. Beatriz era natural de Nerópolis, na Região Metropolitana, para onde seu corpo foi encaminhado. Nathan era um morador muito conhecido em Goiatuba, fato que mobilizou a comunidade durante o seu velório. Já os familiares de Jainy lamentaram a perda da jovem, descrita como uma mulher reservada, discreta e que fazia questão de manter contato constante por telefone com a mãe.