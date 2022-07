Chá revelação dá errado e tia fica coberta com pó roxo; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cena foi gravada pela madrinha da bebê, Naielly Barbosa, de 18 anos.

Um chá revelação deveria ser focado na resposta da pergunta: "menina ou menino?". Mas em um evento que aconteceu em Guarujá, no litoral de São Paulo, quem realmente ganhou a atenção foi a tia da grávida que ficou roxa.

continua após publicidade .

Esse chá revelação em específico viralizou nas redes sociais após a tia da gestante ficar acidentalmente coberta por um pó roxo. Os pais do bebê soltaram a fumaça colorida no meio da rua, e a substância roxa, que indicava a chegada de uma menina, atingiu a mulher que passava pela calçada no momento da revelação. Assista o vídeo no final da matéria

Conforme o vídeo que está circulando nas redes sociais, o pó estava dentro de uma bola de isopor, que foi chutada pelo pai do bebê, e acabou indo em direção a tia da gestante. O casal, inclusive, levou um tempo para perceber o que havia acontecido, pois saíram para comemorar a revelação de que terão uma menina.

continua após publicidade .

O chá aconteceu no último domingo (24) e a cena foi gravada pela madrinha da bebê, Naielly Barbosa, de 18 anos. Segundo a jovem, ninguém esperava que o pó ia cair em um dos convidados. "A gente não esperava. Até porque a minha madrinha Célia [tia da gestante] não viria para o chá. Foi com ela que aconteceu isso. [O chá] atrasou, ela saiu do trabalho e conseguiu vir, mas foi uma comemoração simples para a família da mãe e do pai da bebê".

"A revelação que eles pediram foi para chutar uma bola de isopor que tinha um pozinho colorido dentro. Ela escolheu a cor roxa, caso fosse menina. Se fosse menino, a cor na bola seria verde. A primeira filha deles jogou a bola e ele [pai] chutou, mas não foi nada de propósito", afirmou Naielly.



A madrinha da bebê esclarece, ainda, que a bola não atingiu a mulher. Na verdade, apenas o pó foi na direção da convidada. "No vídeo mostra ela chegando toda feliz perto dele [pai] e, quando ele chuta, mostra também explodindo [a bola e saindo] a fumaça. Ela ficou toda roxa, com o cabelo todo roxo, mas não prejudicou em nada. Ela se limpou e ficou tudo bem".

continua após publicidade .

Naielly afirmou que a mulher não ficou brava após ficar toda suja. "Ela é muito calma, está tendo crise de riso, deixou postar [o vídeo], mas não está comentando em nada [nenhuma rede social] porque é tímida".

Assista o vídeo que está viralizando nas redes sociais:

Ah o chá revelação deixa nosso IDH muito baixo pic.twitter.com/DtgwYWCcXD continua após publicidade . July 26, 2022





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News