Céu fica vermelho e assusta moradores de cidade na China

Neste sábado (07), os moradores de uma cidade portuária na China ficaram assustados, após o céu ficar completamente vermelho de forma repentina. O momento foi gravado e postado nas redes sociais por moradores que saíram às ruas sem saberem o que estava acontecendo.

Em poucos minutos, o assunto se tornou um dos mais comentados da rede social chinesa Weibo. Alguns vídeos publicados tinham mais de 150 milhões de visualizações.

Um membro do serviço de meteorologia local explicou ao jornal The Global Times que a vermelhidão no céu foi causada por um fenômeno de refração por causa das condições do tempo no momento. "Isso forma aerossóis que refratam e espalham a luz dos barcos de pesca e criam o céu vermelho visto pelo público", afirmou.

Nenhum incêndio ou alteração geomagnética que pudesse alterar a cor do céu foi registrada na região e, em poucos minutos, o horizonte voltou ao normal.

Assista ao momento:

Sky Turns Red Over Town Near China's #Shanghai. Social media opinion was immediately divided over whether the bizarre sky color was a good or apocalyptic sign, over #Zhoushan - a Chinese city near the lockdown-hit Shanghai, turning red over the weekend pic.twitter.com/V9SxaA62Qh May 9, 2022

The sky over the Chinese city of Zhoushan, near Shanghai turned blood red tonight.



I'm sure this is totally normal and not a harbinger of the apocalypse. Right? pic.twitter.com/CyXgzSsz8q — Tim McMillan (@LtTimMcMillan) May 9, 2022





