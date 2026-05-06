Cepa do hantavírus registrada em cruzeiro é do tipo transmissível entre humanos, diz OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o governo da África do Sul confirmaram nesta quarta-feira, 6, que a cepa do hantavírus encontrada em passageiros de um cruzeiro infectados a bordo era a do subtipo Andes, a única que pode ser transmitida entre humanos. Até a última segunda-feira, 4, a OMS registrava sete casos suspeitos de infecção, com três mortes.

Na grande maioria dos casos, o hantavírus é transmitido por meio do contato com partículas suspensas (aerossóis) vindas de fezes, urina ou saliva de roedores, mas uma cepa com relatos de ocorrência na região dos Andes, em especial na Argentina e Chile, tem registros de transmissão direta entre humanos.

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Na manhã desta quarta, autoridades de saúde da África do Sul disseram ter identificado a cepa Andes do hantavírus em dois passageiros que estavam no navio que foram desembarcadas no país africano. Autoridades suíças afirmaram ter identificado o mesmo vírus no paciente afetado que está internado no país.

O Departamento de Saúde da África do Sul informou que seus resultados vieram de testes realizados nos passageiros depois que eles foram retirados do navio e levados de avião para a África do Sul.

Um dos passageiros, um homem britânico, está internado em uma UTI em um hospital sul-africano. Os testes na outra passageira foram feitos postumamente, depois que ela morreu na África do Sul.

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A informação sobre a identificação da cepa Andes entre os passageiros infectados no navio foi confirmada mais tarde pela OMS.

A cepa Andes do hantavírus pode ser transmitida entre pessoas, mas isso é considerado raro por especialistas. Eles afirmam que a disseminação da doença costuma ser contida porque a transmissão ocorreria apenas por contato próximo, como compartilhar uma cama ou alimentos.

A OMS afirma que o risco desse surto para a população global é baixo. "Esta não é a próxima covid, mas é uma doença infecciosa grave", disse Maria Van Kerkhove, principal especialista em epidemias da OMS em entrevista à agência de notícias AP.

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O surto de hantavírus ocorreu no cruzeiro MV Hondius, que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, na África. As cepas registradas nas Américas, como a andina, costumam ter como sintomas iniciais febre, dor de cabeça e no corpo e evoluir para uma síndrome respiratória que pode causar dor no peito, falta de ar, entre outros sintomas.

Nesta quarta, o navio, que estava próximo ao porto de Praia, capital de Cabo Verde, teve autorização para seguir rumo às Ilhas Canárias, na Espanha, onde os passageiros devem desembarcar.(Com Informações da AP)