CEO da Transduson, Dra. Luciana Dias fala da sua trajetória

A médica e CEO da Transduson falou sobre sua trajetória profissional, bem como sua vida acadêmica, especialmente para o programa “Brasil Que Faz”, da RedeTV!, que foi ao ar no domingo (3). O “Brasil Que Faz” é apresentado pelo advogado e político brasileiro Elvis Cezar, e tem como proposta debater temas que envolvem empreendedorismo, negócios e histórias de superação.

Durante sua participação, a Dra. Luciana Dias compartilhou os desafios que enfrentou na carreira e relembrou com carinho dos pais, que serviram de inspiração para sua jornada no universo do empreendedorismo. Desde cedo, ela acompanhou o comprometimento que ambos tinham com o trabalho.

Nascida em Ituverava, interior de São Paulo, a fundadora da Transduson contou que nunca precisou custear os estudos, do ensino fundamental à faculdade, até se tornar uma das médicas mais bem conceituadas do país.

Aos 13 anos de idade, participou de uma maratona de matemática, com mais de 30 mil candidatos, e conquistou o primeiro lugar. Nessa ocasião, foi premiada com uma bolsa integral na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo. A partir daí, estava começando a escrever sua trajetória.

Após prestar vestibular de medicina, foi aprovada para estudar na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), cumprindo a residência do curso na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e no Hospital das Clínicas de São Paulo, local em que atuou por 14 anos como médica.

Anos mais tarde, decidiu ampliar os conhecimentos e ingressou em um programa de mestrado, oferecido pela Universidade de São Paulo (USP). Além disso, realizou o doutorado pela mesma universidade, onde defendeu uma tese sobre Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) e Avaliação dos Cistos Ovarianos, obtendo nota máxima.

Para ela, todo conhecimento adquirido ao longo dos anos foi importante para o crescimento na carreira. “Na área da Medicina não dá para começar do nada. Primeiro, é fundamental ganhar conhecimento para depois desenvolver o seu negócio. Então eu fui procurar conhecimento. Pensar mais. Aprender mais. Ver como meus grandes professores agiam”, destacou.

Depois que concluiu o doutorado pela USP, a médica se sentiu preparada e abriu seu primeiro consultório na Avenida Rebouças, na capital paulista. Ela recorda que foi um período muito difícil, pois a concorrência era grande e o mercado já contava com profissionais altamente especializados. Essa fase durou até ela conhecer a cidade de Carapicuíba e fundar a Transduson Medicina Diagnóstica Avançada, um laboratório bem estruturado, completo e moderno.

Há 30 anos no mercado, é considerado o maior da região metropolitana de São Paulo. Em uma área útil de 30 mil metros, atende mais de mil pessoas por dia. Nos últimos anos, a Transduson Medicina Diagnóstica Avançada iniciou sua expansão geográfica na região de Carapicuíba e ampliou seu atendimento com filiais em Alphaville e Jandira.

Para assistir ao programa na íntegra, clique aqui.