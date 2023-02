Centenas de pássaros enchem rua do México e intrigam moradores; veja

Da Redação

Alguns estão parados, enquanto outros ainda voam de um lugar para outro

Uma cena digna do filme "Os Pássaros", de Hitchcock, deixou usuários do TikTok intrigados. Nas imagens, compartilhadas por Josue Reséndiz em janeiro, uma enorme quantidade de pássaros enche uma rua no México.

Na gravação, é possível ver as aves cobrindo completamente a rua, além de pousarem em varandas, telhados, carros e árvores. Alguns estão parados, enquanto outros ainda voam de um lugar para outro.

Com a legenda "Será que este é o fim do mundo?", o vídeo original passou de 10 milhões de visualizações. A causa do fenômeno que reuniu tantos pássaros, entretanto, é desconhecida. O contexto da gravação também não foi explicado pelo autor. Veja:

Em redes sociais e até mesmo em veículos de imprensa estrangeiros, o vídeo chegou a ser apontado como tendo sido gravado no Japão.



No entanto, a placa de um carro que aparece nas gravações é do estado mexicano de Guanajuato, indicando a localidade do registro.

O registro incomum fez muita gente tentar explicar o que se vê. Alguns brincaram ser uma cena de "Harry Potter". Outros indicaram que o comportamento pode ser intrigante, mas perfeitamente natural.

"Não é o fim [do mundo], mas certamente essa área residencial está localizada no que costumava ser uma área de descanso ou similar para aves migratórias", disse um usuário do TikTok. "Essa migração acontece todo ano", apontou outra pessoa. "Eles estão só migrando e pararam para descansar da longa viagem", afirmou uma terceira. As informações são do UOL.

