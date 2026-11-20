O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou o envio de R$ 5 milhões para os moradores de Tupanciretã, cidade mais atingida pelos temporais que caíram no Estado gaúcho nesta sexta-feira, 20. Leite fez o anúncio do repasse assim que chegou ao município, no período da tarde.

"Disponibilizei imediatamente R$ 2 milhões, via Fundo a Fundo, e estou determinando outros R$ 5 milhões por meio do Programa Volta por Cima", informou o governador. O programa Volta por Cima concede auxílio financeiro para as famílias de baixa renda atingidas por eventos climáticos.

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Com a destinação dos novos valores, os recursos destinados à recuperação da cidade e dos moradores chegam a R$ 7 milhões. O repasse de outros R$ 2 milhões, como dito por Leite, foi feito via Fundo a Fundo da Defesa Civil e já havia sido anunciado mais cedo em caráter emergencial.

Conforme Leite, cada família atingida terá à disposição R$ 2,5 mil para compras e reposição do que foi perdido. O município tem pouco mais de 20 mil habitantes e a área urbana tem cerca de 8,6 mil construções.

Por lá, as chuvas e os vendavais, que chegaram a 114 km/h, foram causados pela formação de uma supercélula com microexplosão. As supercélulas são tempestades que conseguem desenvolver uma rotação de corrente de ar que lhes permite ficar paradas por mais tempo em um local, produzindo granizo, rajadas de vento violentas e até tornados.

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"A cidade acabou (...), não tem mais rede elétrica, não tem abastecimento de água. Derrubou parede, tirou telhado. Postos de gasolina, todos destruídos. Até o prédio da prefeitura destruíram, a minha casa, tudo", disse Terra.

Além do envio dos recursos, o governo também tem limpado as ruas, atendido os feridos, acolhido desalojados e desabrigados, removido os entulhos espalhados pela cidade e tentado restabelecer o fornecimento de água e energia.

A Defesa Civil estadual também tem mobilizado o envio de água, alimentos, lonas, telhas, colchões, cobertores, geradores e kits de higiene.

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Considerando todo o Estado, 33 cidades foram atingidas por vendavais, queda de granizo, enxurradas e chuvas intensas, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil às 18h desta sexta-feira, 20. Três cidades não reportaram danos.

Além das três mortes e das 60 pessoas feridas, 74 pessoas estão desalojadas. Mais de 4 mil pessoas foram atingidas de alguma forma considerando as chuvas dos dias anteriores.

Confira o balanço desde a segunda-feira, 16, até as 18h desta sexta-feira:

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3 mortos;

60 feridos;

74 desalojados;

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4.022 pessoas afetadas;

371 casas com estrutura danificada;

5.117 casas destelhadas;

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2 casas alagadas;

7 estabelecimentos de ensino danificados;

2 estabelecimentos de saúde com danos;

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2 prédios públicos afetados;

7 estabelecimentos danificados