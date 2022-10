Cemitério vertical desaba e deixa caixões e cadáveres pendurados

Da Redação

Está e a segunda vez que o cemitério desaba

Um prédio de quatro andares que funciona como cemitério vertical desabou parcialmente nesta segunda-feira (17/10), deixando vários caixões pendurados, e até expondo cadáveres no local. O episódio foi registrado em Nápoles, na Itália.

Esta é a segunda vez somente neste ano, a outra foi em janeiro, que o Cemitério Monumental Poggioreale, considerado o maior da cidade, desaba parcialmente.

De acordo com informações da imprensa local, ainda não está claro o que causou o desmoronamento do columbário de mármore. No entanto, há indícios de que as causas são as fortes chuvas na região, e obras realizadas nas proximidades do metrô.

Autoridades locais foram forçadas a fechar o cemitério e a iniciar uma investigação. O local, que passou por perícia, deverá ser reaberto no sábado (22).

Informações do site Istoé.

