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Cemig vai fornecer energia solar por assinatura para 6,7 mil prédios públicos do governo de MG

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 17:51:00 Editado em 03.07.2026, 18:01:14
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A Cemig, por meio da subsidiária de energia solar por assinatura Cemig SIM, fechou uma parceria com o governo de Minas Gerais para fornecer energia a cerca de 6,7 mil unidades consumidoras da administração pública estadual, entre prédios administrativos, escolas, unidades de saúde, delegacias e demais estabelecimentos de órgãos públicos.

A expectativa é que a iniciativa permita uma redução de gastos para o Executivo mineiro da ordem de R$ 34 milhões por ano.

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O contrato firmado contempla o Projeto Energia Verde (PEV), iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) voltada à modernização da gestão de energia elétrica na administração pública estadual, promoção da eficiência do gasto público e da sustentabilidade ambiental.

Segundo a Cemig, a iniciativa também evitará a emissão de mais de 6 mil toneladas de CO2 anualmente, volume equivalente ao plantio de mais de 82 mil árvores adultas. Em nota, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, destacou que o acordo também demonstra o compromisso do governo mineiro com a campanha Race to Zero, que busca zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050.

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