Celular poderá usar sinal de outra operadora sem taxa extra. Veja como vai funcionar

Quem estiver em uma área sem cobertura da operadora contratada poderá usar a rede de outra empresa para fazer ligações e acessar a internet sem pagar tarifa extra. As novas regras de roaming nacional, aprovadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entram em vigor em dezembro de 2026. As operadoras terão prazos diferentes para implementar o serviço em municípios pequenos, localidades afastadas das sedes municipais e rodovias.

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O celular poderá se conectar automaticamente a uma rede parceira disponível no local, com o mesmo chip e sem que o cliente precise pedir a liberação do serviço. O uso da outra rede seguirá as condições do plano contratado, sem cobrança adicional pelo roaming.

Para oferecer o serviço, as operadoras terão de firmar acordos sem exclusividade. A obrigação vale nas áreas abrangidas pela regra em que a empresa do cliente esteja autorizada a operar, mas não tenha cobertura própria nem ofereça o serviço por meio de terceiros. O compartilhamento abrange as tecnologias e faixas de frequência disponíveis na região, conforme os critérios da Anatel.

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Quando o serviço deverá estar disponível

Os prazos são contados a partir da entrada em vigor das regras:

Até 90 dias — municípios com menos de 30 mil habitantes.

— municípios com menos de 30 mil habitantes. Até 150 dias — localidades fora das sedes municipais.

— localidades fora das sedes municipais. Até 210 dias — rodovias federais e estaduais.

As operadoras poderão pedir exceções quando demonstrarem que a obrigação é inviável em determinada situação. Cada pedido dependerá de análise e aprovação da Anatel.

O roaming amplia o acesso às redes que já funcionam na região. Em locais sem sinal de nenhuma operadora, a cobertura ainda depende de investimentos para instalar ou expandir a rede.



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A resolução da Anatel coloca em prática diretrizes da Política Nacional de Conectividade em Rodovias, instituída pelo Ministério das Comunicações em outubro de 2026. A política prevê a ampliação do acesso à internet nas estradas e o compartilhamento obrigatório de redes. Segundo o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, a medida busca manter os usuários conectados em comunidades afastadas e durante viagens, sem custo adicional.

Antes da aprovação pelo Conselho Diretor da Anatel, a proposta recebeu contribuições da sociedade em reuniões, na tomada de subsídios e na consulta pública.