Celular explode no bolso da camisa de homem em restaurante; vídeo

Um homem, de 76 anos, estava sentado em pequeno restaurante de Thrissur (Kerala, Índia), tomando chá, quando seu celular, que estava no bolso da camisa, explodiu. A cena, que aconteceu na quinta-feira (18), foi registrada por câmera de segurança do estabelecimento. Veja o vídeo abaixo.



Após a explosão, o aparelho pegou fogo. O homem agiu rapidamente e se livrou do celular em chamas. Uma outra pessoa veio ao socorro do pequeno agricultor, que, apesar do choque que a cena causou, sofreu apenas ferimentos leves.

76-year-old man in Thrissur district of Kerala narrowly escaped from suffering burn injuries after his mobile phone, kept in his shirt pocket, burst and caught fire spontaneously. pic.twitter.com/nl5GQewaPP