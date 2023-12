Celular explode dentro do bolso e queima perna de homem

Um telefone da marca Xiaomi explodiu e feriu a perna de um homem em Águia Branca, no noroeste do Espírito Santo. Tiago Effgen, um motorista de caminhão de 36 anos, estava conversando com um amigo quando notou a fumaça e sentiu queimaduras na coxa. Ao olhar, viu que a parte de trás do celular estava derretida.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Assassinos que estavam escondidos no PR eram policiais na Venezuela

Em entrevista ao portal G1, Effgen contou que tentou remover o celular do bolso, mas não conseguiu porque o plástico do telefone havia derretido e grudado no tecido da roupa. Ele teve que rasgar a calça para evitar mais danos.

continua após publicidade

O modelo do aparelho era Redmi Note 9s e tinha três anos de uso. Segundo o homem, não apresentava defeitos. Apesar do susto, ele destacou que a situação poderia ter sido pior. "Hoje foi apenas uma queimadura, mas e se eu estivesse dirigindo? Imagine causar um acidente e machucar outras pessoas porque o telefone pegou fogo?", comentou.

A Xiaomi, multinacional chinesa fabricante do smartphone, afirmou ao G1 que tomou conhecimento do caso pela reportagem e recomendou aos clientes que enfrentarem situações semelhantes que entrem em contato pelo canal oficial 0800 031 4201 para registrar reclamações sobre falhas nos aparelhos.

Siga o TNOnline no Google News