Da Redação

Celular com capinha do Hulk “salva” homem de tiro

A foto de um celular danificado por um disparo de arma de fogo viralizou essa semana nas redes sociais. O que chamou a atenção dos internautas foi que a capinha do aparelho, do personagem de desenho animado 'Hulk,' é que não permitiu que a bala penetrasse na vítima, um homem que não teve a identidade divulgada.

continua após publicidade .

O médico Pedro Carvalho divulgou as imagens nas redes sociais. Ele estava na sala de emergência, na tarde da última quinta-feira (7), quando o paciente foi admitido no Hospital Universitário (HU), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. "O SAMU estacionou na porta, a gente viu pelas sirenes. O pessoal já vinha falado que era um baleado. A gente se preparou, normalmente, a gente presume que o baleado seja um paciente grave. A gente colocou a maca, calçamos as luvas, já estava tudo preparado para atender", relatou.

O curioso foi que o homem foi salvo graças ao celular e o 'super poder' da capinha do 'Hulk'. A bala passou de raspão pelo quadril da vítima e atingiu apenas o telefone. "Quando o SAMU entrou com o paciente, ele estava consciente, acordado, conversando, e muito assustado. Ele não tinha sangue, não tinha nenhuma marca de ferimento. O cirurgião passou assumir o caso, passou a examinar e o paciente relatou que estava doendo no local do quadril. Quando ele foi ver o celular estava na frente, ficou com uma dor no impacto, mas não havia nada, sequer penetrou a pele. O paciente foi embora em poucos minutos", contou o médico.

continua após publicidade .

A Polícia Militar de Pernambuco emitiu uma nota sobre a tentativa de assalto: A Polícia Militar informa que na tarde de ontem (7), policiais militares do 5º Batalhão foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto na zona rural de Petrolina. Ao chegar ao local os suspeitos já haviam se evadido. A vítima, que foi atingida de raspão na região do quadril, foi socorrida pelo SAMU, para o Hospital de Traumas e passa bem. As Guarnições fizeram diligências no local, mas ninguém foi identificado.