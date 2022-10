Celebração volta a lotar o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida

Gerson Monteiro, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira, 12, já era grande o movimento de romeiros a pé na principal rodovia que leva à Aparecida, no interior de São Paulo. Na chegada ao Santuário Nacional, milhares de fiéis ocupavam todos os espaços do maior templo da Igreja Católica do Brasil.

A expectativa de público para este 12 de outubro em Aparecida é de 120 mil pessoas. Em 2019, nesta data, 162 mil pessoas visitaram a igreja. Segundo o padre Lucas Emanuel, prefeito da igreja, depois de dois anos suspensas por causa da pandemia da covid-19, as festividades foram retomadas com a liberação total de público. "O que nos alegra é retomar algo que traz vida, fé e esperança. Ver o Santuário cheio dá uma alegria ao coração. O povo quer recomeçar, quer celebrar a fé, a vida, o povo quer esperança", comemorou.

No caminho a Aparecida, desde o último fim de semana, milhares de pessoas a pé ocupam o acostamento da Rodovia Presidente Dutra. Em alguns pontos próximos ao Santuário, a concessionária isolou a terceira faixa para a segurança dos fiéis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que só nessa terça-feira, 11, cerca de 10 mil pessoas ocuparam o trecho do Vale do Paraíba rumo à visitação à Santa.

Emoção para quem faz o percurso pela primeira vez, como o casal Marcelo e Elisângela Mendonça, que saiu de Jacareí (SP) na manhã de terça e depois de quase 24 horas na estrada não sabia estimar a que horas vai chegar ao Santuário. "Cochilamos meia hora, ainda não sabemos a que horas vamos chegar. Dói tudo, mas é graficamente demais. É uma energia incrível, a coisa mais louca do mundo. Só quem vive esse momento para saber o que é isso", conta o motorista de guincho.

Quem está acostumado a visitar Aparecida em outras datas e está pela primeira vez na cidade em um 12 de Outubro também se emociona. Taís Domingues, empresária de Botucatu (SP), subiu de joelhos a Passarela da Fé, um percurso de 392 metros. "Vim apenas agradecer a saúde do meu filho e me surpreendi. Nunca vim aqui nesta data. É muito emocionante, gratificante", comentou, sob lágrimas e com voz embargada. A passarela liga a Basílica Velha à Basílica Nova.

A programação desta quarta em Aparecida prevê, além da Missa Solene, uma missa especial às crianças, às 12h. A Consagração de Nossa Senhora será às 15h e às 18h a tradicional procissão encerra as festividades do dia em homenagem à Santa.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, deve participar de parte das cerimônias à tarde. Em nota nesta terça, sem mencionar candidatos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lamentou o uso da religião como forma de angariar votos no segundo turno. A CNBB afirmou que a manipulação religiosa "desvirtua valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas que precisam ser debatidos e enfrentados no País".