Cebolas importadas podem ter causado surto de Salmonella

A importação de diversos tipos de cebolas pode estar ligado a um surto de Salmonella no Estados Unidos. De acordo com as informações das autoridades federais, mais de 600 pessoas em 37 estados dos EUA adoeceram.

“Jogue fora as cebolas sem rótulo em casa. Não coma, venda ou sirva cebolas roxas, brancas ou amarelas importadas do México e distribuídas nos EUA pela ProSource Inc.”, alertou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) em um tweet.



O CDC alegou que 652 se contaminaram com Salmonella e, deste número, houve 129 internações. Não há informações sobre óbitos relacionados à doença.

“Dados epidemiológicos e de rastreamento mostram que uma fonte de infecções neste surto são cebolas roxas, brancas e amarelas importadas de Chihuahua, no México, e distribuídas nos Estados Unidos pela ProSource Inc”, disse o CDC em um comunicado.



Ainda segundo o CDC, muitas pessoas que contraíram a Salmonella comeram em um mesmo restaurante.

O número de pessoas afetadas por este surto de salmonela é provavelmente maior do que o relatado, e o surto pode não estar limitado aos estados relatados, disse o CDC.



“Isso ocorre porque muitas pessoas se recuperam sem atenção médica e não são testadas para salmonela”, disse a agência.

Salmonella

Além de jogar fora as cebolas, as pessoas devem lavar as superfícies de contato e consultar um médico se desenvolverem sintomas graves de salmonela.



Os sintomas incluem diarreia com sangue e febre alta, vômitos extensos e sinais de desidratação, que geralmente começam de seis horas a seis dias após a infecção, de acordo com o CDC.

Autoridades federais de saúde estão investigando para determinar se outras cebolas e fornecedores estão ligados a este surto.

Estima-se que 1,35 milhão de casos de salmonela ocorram anualmente nos Estados Unidos, com cerca de 420 mortes, de acordo com o CDC. A infecção geralmente ocorre com a ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais.



No ano passado, a cebola também foi a causa de um surto de salmonela que infectou 640 pessoas em mais de 40 estados.

Também em 2020, pelo menos 55 pessoas adoeceram em 12 estados diferentes depois que um surto de salmonela foi relacionado a fungos de orelha de madeira secos, disse o CDC. E os pêssegos e seus produtos foram recolhidos em 2020, depois que 101 pessoas adoeceram em 17 estados de intoxicação por salmonela relacionada a frutas.

Com informações; CNN