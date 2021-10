Da Redação

Em alguns pontos, uma das faixas será interditada para avanço das atividades e segurança dos colaboradores – Crédito: Mendonça Jr./CCR RodoNorte

Faltando menos de dois meses para o final do contrato de concessão com o Governo do Estado, a concessionária CCR RodoNorte avança com diversas frentes de obras ao longo das rodovias cuidadas pela companhia: são equipes atuando na manutenção, conservação e duplicação de diversos segmentos entre Curitiba e Apucarana (BRs 277 e 376) e de Ponta Grossa a Jaguariaíva (PR 151). E neste final de semana, a companhia amplia os pontos em obra nas rodovias.

Na BR 277, segmento de maior movimento no trecho sob concessão da CCR RodoNorte, serão duas equipes atuando na conservação do trecho da subida da Serra de São Luiz do Purunã, entre os kms 121 e 125 do sentido Interior: ou seja, serão dois pontos com interdição parcial de uma das faixas ao longo destes quatro quilômetros. Os trabalhos iniciam às 21 horas desta sexta (01) e seguem até 18 horas deste sábado (02).

Já na BR 376, a histórica Rodovia do Café, os pontos de obras da CCR RodoNorte englobam a manutenção e conservação de trechos na região de Ortigueira, entre os kms 342 e 352, e Tibagi, entre os kms 412 e 418. Além destes, avançam as frentes de duplicação nos mesmos municípios, mas em outros pontos: entre os kms 313 e 315 (Ortigueira) e do km 412 ao 426 (Tibagi). Todas as frentes terão a interdição de uma das faixas (nos trechos de pista dupla) ou a utilização do sistema ‘pare-siga’ (nos trechos de pista simples), no sábado e domingo, das 7 h às 18 horas.

Entre Ponta Grossa e Jaguariaíva, na PR 151, serão dois pontos de manutenção na região de Piraí do Sul, entre os kms 250 e 256; em ambas as situações, as interdições de pista serão no sentido Ponta Grossa e as obras terão andamento no sábado e domingo. “É fundamental destacar a importância deste tipo de obras para mantermos a qualidade do nosso pavimento e propiciar cada vez mais segurança aos motoristas. Junto a isso, buscamos o menor impacto possível na fluidez da rodovia”, explica o gerente de atendimento da CCR RodoNorte Mauro Bertelli.