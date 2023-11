CCJ da Câmara aprova projeto de lei que exige notificação de procedimentos estéticos

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Alex Braga (via Agência Estado)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 22, projeto de lei (PL) que exige que todos os procedimentos estéticos tenham notificação compulsória. De acordo com a deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC), que é uma das autoras do projeto, a iniciativa visa tornar conhecida pelas autoridades essas intervenções que ocorrem em número cada vez mais crescente no País.

Após esta análise, a medida deverá ser votada no plenário da Câmara dos Deputados. Em seguida, o texto segue para o Senado.

Com relatoria do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), que deu parecer favorável, o projeto foi aprovado por quase todos os membros da comissão. Somente votou contrariamente a medida o Deputado Gilson Marques (Novo-SC).

Caso entre em vigor, a medida obrigará que todos os procedimentos estéticos sejam notificados junto às autoridades sanitárias. Se houver morte durante o procedimento, a declaração de óbito deve registrar informações sobre qual foi a intervenção realizada.