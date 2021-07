"Caveira": homem com tatuagens em 99% do corpo mutila nariz

Da Redação

Em 2014, Fernando Franco de Oliveira foi considerado o homem mais tatuado do Brasil. Recentemente, ele fez uma nova alteração em seu corpo: cortou a ponta do nariz. Agora, Fernando está mais próximo da figura que representa seu apelido, o "Caveira".

O procedimento de corte no nariz aconteceu em março e, para ele, é a mais "pesada" de todas. Segundo Fernando, a respiração continua normal, entretanto, o cuidado deve ser redobrado por conta da cicatrização.

Em uma entrevista concedida ao G1, Fernando revelou ser "viciado na dor das agulhas". Ele tem tatuagens em 99% de seu corpo.

Além disso, Fernando tem a língua bifurcada, dentes de vampiro, chifres e orelhas cortadas, mas, de acordo com ele, as alterações no corpo não vão parar por aí. “Tenho tudo tatuado, só falta a palma das mãos e a sola dos pés. Eu gosto muito da dor da agulha, aí de vez em quando sinto a necessidade de retocar porque não tenho mais espaço no corpo”, diz Fernando.

Segundo ele, as modificações começaram quando percebeu que não havia mais espaço para se expressar com tatuagens pelo corpo. “Eu sempre gostei de ser diferente, nunca gostei de ser igual à sociedade, entendeu? O pobre, para ser diferente, precisa tatuar o corpo inteiro, não tem outra forma de aparecer”, explica o tatuador.

Ele diz que ainda pretende colocar mais implantes de chifre na cabeça e, talvez, mutilar mais as “orelhas de orc”.

Com informações; G1.