Cavalos invadem farmácia e fazem bagunça; veja

Uma situação inusitada aconteceu no último sábado (30) em uma farmácia de Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro. Dois cavalos invadiram e causaram uma grande bagunça no estabelecimento comercial. Veja o vídeo abaixo.

A cena foi registrada por câmeras de segurança. Por volta das 19h, os animais entraram na drogaria, aparentemente agitados, e quebraram o local.

Uma funcionária, para se proteger, chegou a se esconder dentro de uma sala. Outras duas mulheres também correram com medo dos animais.

Vidros, prateleiras, esmaltes e outras mercadorias foram quebradas pelos cavalos. Outros vídeos mostram que, antes de entrar na farmácia, os animais também danificaram produtos de um mercado ao lado, que estavam na calçada.



Em nota ao Portal O TEMPO, a Prefeitura de Rio das Ostras informou que "o Centro de Defesa Animal (CDA) não foi acionado para recolher os animais. Depois do episódio, não houve mais registro dos cavalos pelas ruas. Os donos dos animais não foram localizados".

Com informações de O Tempo



