Cavalo é transportado dentro de ônibus em SC e choca internet; vídeo

De acordo com servidor do Detran, o transporte foi feito de maneira irregular

Um cavalo foi flagrado dentro de um ônibus no trânsito da cidade de Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O registro feito por um morador durante um engarrafamento foi postado nas redes sociais e chocou os internautas. Assista no final da matéria.

O momento inusitado aconteceu no final da tarde do último domingo (11), na área central da cidade. O paisagista e músico, Reinaldo Arraes, foi quem filmou a cena. "Estava indo para o pátio correr. Quando estava indo embora, teve um acidente, o trânsito estava bem parado. Fui olhar e vi o cavalo. Falei 'não pode ser!'", relatou o morador.

Atanir Antunes, servidor do Departamento de Trânsito (Detran) e policial militar, afirmou que o transporte do animal foi feito de maneira irregular. A reportagem do g1 tentou contato com o proprietário do veículo, mas não obteve sucesso.

Antunes destacou que, com base na resolução número 791 de 2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), esse tipo de condução só pode ser feita "em veículo devidamente adaptado para isso. Não pode ser feito em veículo destinado a transporte de passageiro".

"Está mais do que claro que [o ônibus] é destinado ao transporte de passageiro", enfatizou Antunes. Ele disse ainda que, pela placa, o veículo está cadastrado como ônibus no Detran de SC. "Está totalmente irregular", resumiu Antunes.

Repercussão nas redes

O vídeo feito por Reinaldo Arraes foi postado por um perfil no Instagram voltado para conteúdos da cidade de Criciúma. O "Criciúma Depressão Oficial" conta com mais de 28 mil seguidores e, ao postar o registro de Arraes, divertiu os internautas.

"Seguimos tudo normal", legendou a página. Com mais de 41 mil visualizações o vídeo chocou aqueles que assistiram. "Essa cidade é um ícone", brincou um seguidor, enquanto um outro internauta achou a situação absurda demais para ser real: "só pode ser montagem haha".

Confira o vídeo:





Fonte: Informações do g1.

