Cavalo cai de telhado e vai parar em cozinha de casa

Um fato inusitado aconteceu com uma família de Presidente Prudente (SP), que recebeu uma visita inesperada nesta semana. Os moradores da residência foram surpreendidos com um cavalo que caiu do telhado direto na cozinha da casa. No entanto, não se feriram.

Conforme a polícia, na noite de terça-feira (4), o animal pastava em um terreno, que fica na mesma altura da residência, e parou em cima da casa. Devido ao porte do equino, que tem cerca de 300 quilos, a estrutura da casa não suportou e cedeu, momento em que o cavalo “invadiu” a cozinha.

O animal sofreu uma leve escoriação e foi resgatado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

