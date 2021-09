Cavalo atropela ciclista, arrasta bicicleta e atinge homem

Da Redação

Uma fuga fora do comum foi registrada por um motorista nesta segunda-feira (13), em Vila Velha, Espírito Santo. Nas imagens é possível ver o animal arrastando um bicicleta e, na sequência, atinge um motociclista com a bike.

O vídeo termina no momento em que o piloto da moto é 'atropelado'. O motociclista, identificado como Diego Albuquerque, de 38 anos, atua como entregador de aplicativo. Segundo Diego, ele estava realizando uma entrega quando se deparou com o equino.

O rapaz sofreu ferimentos no braço, na perna e na mão. "Tive um livramento de Deus. Meu maior medo era que o cavalo batesse em cheio em mim, e aí poderia ser um acidente fatal. Mas tive apenas escoriações leves. Foi um grande susto", relata.

Ainda conforme Albuquerque, a motocicleta ficou danificada. "A moto quebrou bastante. A bicicleta se chocou com muita violência, então acabou quebrando várias peças. A moto nem anda mais", disse.

O cavalo atropelou um ciclista e a bicicleta acabou ficando presa à corda que prendia o animal. De acordo com testemunhas, o equino estava amarrado em uma árvore, mas conseguiu quebrar o galho e saiu o arrastando.

De acordo com a Guarda Municipal do município, uma investigação está em andamento para identificar quem é o proprietário do cavalo, que pode receber uma multa por ter deixado o animal solto.