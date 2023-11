Causa de morte de fã de Taylor Swift ainda é investigada pelo IML

A causa da morte da jovem Ana Clara Benevides Machado, 23 anos, no show de Taylor Swift continua ainda em investigação, segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. A estudante de Psicologia teve duas paradas cardiorrespiratórias após passar mal no Engenhão.

"Neste momento não se consegue precisar a causa da morte que será investigada pelo IML", diz a Ascom. Ainda no Engenhão, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ela teve uma segunda parada. A causa da morte de Ana Clara foi uma parada cardiorrespiratória.

"A paciente Ana Benevides chegou ao Hospital Municipal Salgado Filho, às 20h50, em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu", seguiu a assessoria.

Pai da jovem se pronuncia

Pai da jovem Ana Clara Benevides, que morreu no show da cantora Taylor Swift, Weiny Machado pediu que sejam apuras as condições da morte da filha. Em seu primeiro pronunciamento, ele disse que está em choque com a notícia.

"Perdi minha única filha, uma menina feliz e inteligente. Estava para se formar em Psicologia em abril, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta", lamentou ele para a Folha de S. Paulo.

Taylor Swift lamenta morte da fã

Taylor Swift usou sua conta no Instagram na madrugada deste sábado, 18, para lamentar a morte de Ana Clara Benevides. A jovem de 23 anos morreu ao passar mal durante o show da cantora no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, na sexta-feira, 17.

"Não posso acreditar que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração destroçado que digo que perdemos uma fã hoje à noite mais cedo, antes do meu show", desabafou Taylor em suas redes sociais.

