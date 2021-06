Catimba Scores quebra recorde na 1ª rodada do Brasileirão

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A liga que mais premia no Planeta voltou no último final de semana, juntamente com o Brasileirão.

E logo na estreia do brasileiro 2021, voltou quebrando o recorde de times inscritos em suas ligas. Ao todo, foram mais de 190 mil times pagantes nas mais variadas opções de ligas que a empresa disponibiliza para os seus usuários.

Ligas Destaques do Catimba Scores

A liga tradicional do Catimba Scores, também conhecida como tiro curto. Tem valor de R$10 por time. Tem premiações que ultrapassam os 100 mil reais. Nesta rodada de abertura, a liga atingiu a marca de mais de 28 mil inscritos e premiará ao grande campeão com R$ 113.944,00.

Além disso, os 100 primeiros da rodada recebem uma porcentagem do prêmio que vai variando conforme sua colocação.

Um dos destaques desta 1ª rodada do Catimba, foi a liga gratuita que trouxe mais de 102 mil times inscritos na competição. E terá presença marcada durante todas as 38 rodadas para o Catimbeiro que gostaria de participar, mas não tinha condições de jogar nas outras ligas.

A liga gratuita premiará ao campeão R$1.250 reis, durante toda a competição.

Além da liga gratuita, O Catimba Scores também tem a Liga Premiada de R$1,00. Que teve mais de 40 mil participantes.

A liga premiada premiará ao campeão R$3.750 reis, nesta rodada. O valor da liga premiada varia de acordo o número de inscritos na competição.

Conheças as ligas do Catimba:

Rodada Grátis – Com Capitão; R$0,00

Rodada Premiada – Com Capitão – R$1,00;

Rodada Tradicional – Com Capitão (Carro chefe): R$10,00;

Rodada Tradicional – Sem Capitão: R$9,00;

Rodada Dobro ou Nada – Com Capitão: R$50,00;

Rodada Dobro ou Nada – Sem Capitão: R$25,00;

Rodada Prata – Com Capitão: R$25,00;

Rodada Ouro – Com Capitão: R$50,00;

Rodada Diamante – Com Capitão: R$100,00;

Mensal – Com Capitão: R$50,00;

Mensal– Sem Capitão: R$25,00;

1º Turno – Com Capitão: R$100,00 – Inscrições encerradas.

1º Turno – Sem Capitão: R$50,00 – Inscrições encerradas.

2º Turno – Com Capitão: R$100,00;

2º Turno – Sem Capitão: R$50,00;

Anual – Com Capitão: R$10,00 – Inscrições encerradas.

– Com Capitão: R$200,00 – Inscrições encerradas.

Anual – Sem Capitão: R$100,00 – Inscrições encerradas.

