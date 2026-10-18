Cassada aposentadoria de fiscal foragido nos EUA

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O secretário estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Samuel Yoshiaki Kinoshita, cassou a aposentadoria do auditor fiscal Alberto Toshio Murakami, conhecido como o "Americano", foragido nos Estados Unidos sob suspeita de 46 atos de corrupção.

Kinoshita acompanhou relatório final da Comissão Processante Especial, manifestação da Corregedoria-Geral da Fiscalização Tributária e parecer da Consultoria Jurídica - conjunto de documentos que embasaram a sanção a "Americano".

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Ele estava aposentado desde janeiro de 2025, recebendo normalmente seus vencimentos, que, agora, serão cortados.

Murakami é um dos alvos da Operação Ícaro, deflagrada pelo Ministério Público estadual em agosto do ano passado.

A investigação descortinou o esquema "fura-fila" no Palácio Clóvis Ribeiro, sede da Fazenda paulista, por meio do qual fiscais cobravam valores em larga escala de gigantes do varejo e do atacado em troca da antecipação de créditos tributários.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.