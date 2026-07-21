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Caso Oliver: Justiça autoriza que mãe presa acompanhe velório do filho morto pelo pai

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 12:01:00 Editado em 21.07.2026, 12:13:45
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O velório de Oliver Grayson, menino de 3 anos que morreu após ser espancado pelo pai no Rio Grande do Sul, será realizado nesta quarta-feira, 22, das 14h às 16h, no Cemitério Municipal de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. A Prefeitura de Viamão ficará responsável pelos custos do funeral, após decisão da Justiça que autorizou a entrega do corpo ao município.

O corpo da criança permanecia no Instituto Médico Legal (IML) desde a confirmação da morte porque não havia familiares ou representantes legais para providenciar o sepultamento. Na segunda-feira, 20, o Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que a Justiça autorizou a liberação do corpo ao município para que o funeral pudesse ser realizado.

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Também por decisão judicial, Mayanna Angelina Rodgers, mãe de Oliver, foi autorizada a comparecer ao sepultamento. Presa preventivamente, ela deverá ser escoltada durante a cerimônia. A defesa informou que o pedido para que ela pudesse participar do funeral foi apresentado pelos advogados e deferido pela Justiça também na segunda-feira.

Mayanna é investigada no caso. Em depoimento, Dandre Jermaine Grayson, pai da criança, afirmou que ela estava em outro cômodo da casa no momento das agressões e não teria presenciado o crime. A Polícia Civil, no entanto, apura se a mãe teve participação direta nas agressões ou se houve omissão.

Oliver morreu no início de julho, após permanecer três dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). À polícia, Dandre confessou que agrediu o filho depois de o menino se recusar a lhe dar "bom dia". Segundo o depoimento, ele deu socos no peito e no abdômen da criança e bateu a cabeça dela contra o chão. O homem responderá por homicídio duplamente qualificado.

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CRIANÇA/MORTE/RS/ESPANCAMENTO/PAI/VELÓRIO/PRESENÇA/MÃE/ESCOLTA
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