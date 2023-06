Caso Jeff Machado poderá ser exibido pelo programa Linha Direta

Siga o TNOnline no Google News

O assassinato do ator Jeff Machado pode ser exibido no programa Linha Direta, da Rede Globo. A atração de sucesso retornou recentemente na programação da emissora e já ajudou a prendeu um foragido da Justiça, acusado de matar uma menina de dois anos.

A expectativa é que o caso de Jeff seja exibido para ajudar a localizar Bruno de Souza Rodrigues, procurado pelo homicídio e ocultação de cadáver do ator. A informação sobre a possível exibição do caso foi divulgada neste sábado (3) na coluna da Fabíola Oliveira, do site Metrópoles.

Segundo a polícia, Jeff foi assassinado no dia 23 de janeiro após um dos suspeitos, Bruno Rodrigues, dopar o ator e asfixiá-lo com um fio de metal. O outro envolvido, Jeander Vinícius, preso na sexta-feira (2), confessou que o crime foi praticado pelo comparsa e que ele só ajudou a transportar e enterrar o corpo, que foi encontrado dentro de um baú, concretado há dois metros de profundidade, em uma kitnet em Campo Grande, na Zona Oeste do rio.

As informações são do Metrópoles.

