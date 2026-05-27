Caso Henry Borel: 'Prazer em infligir dor em crianças', diz psiquiatra sobre Jairinho

O psiquiatra Rafael Bernardon, uma das testemunhas de acusação no júri sobre a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, afirmou nesta quarta-feira, 27, que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, apresenta um padrão de "infligir dor em crianças".

Após mais de dez horas de sessão nesta terça-feira, 26, e apenas duas testemunhas ouvidas, o julgamento de Jairinho e Monique Medeiros, entrou no terceiro dia de depoimentos no 2º Tribunal do Júri da Capital, no Rio de Janeiro.

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"Há um padrão de abuso infantil por parte do réu, um padrão de prazer em infligir dor em crianças", disse o psiquiatra.

Bernardon reforçou a tese apresentada em um parecer anexado ao processo de que Jairinho tem um perfil "egocêntrico, narcisista e sádico" e que o ex-parlamentar sentia prazer nos atos de violência praticados contra as ex-companheiras e seus filhos.

"Embora seja uma análise subjetiva minha, eu tive essa percepção e interpretação", afirmou durante questionamentos feitos do Ministério Público.

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O ex-vereador chegou a interromper a fala do psiquiatra para dizer que a declaração representava uma interpretação de Bernardon.

Já a defesa de Jairinho pretende usar um parecer técnico psiquiátrico para rebater a avaliação de Bernardon. Os advogados contrataram uma perícia independente do psiquiatra Hewdy Lobo, conhecido por atuar nos casos de Suzane von Richtofen e Flordelis.

Além de Bernardon, devem ser ouvidos nesta quarta o perito Luís Carlos Leal Prestes e a médica do Barra DOr Maria Cristina de Souza Azevedo. No segundo dia, apenas duas testemunhas prestaram depoimentos: os delegados Edson Henrique Damasceno e Ana Carolina Medeiros, responsáveis pela investigação da morte de Henry.

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Durante a sessão, a juíza Elizabeth Machado Louro advertiu a defesa de Jairinho por estender a oitiva das testemunhas e afirmou que, se mantido o ritmo do processo, o julgamento poderia durar um mês.

"Parece que estou em universo paralelo, uma hora dessas e vocês discutindo máxima importância?", criticou a juíza.

Ao todo, 27 testemunhas de acusação e defesa serão ouvidas. A expectativa é de que o julgamento dure de cinco a sete dias no 2º Tribunal do Júri da Capital, no Fórum Central do Rio.