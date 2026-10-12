Caso DJ Dani Brasil: defesa alega que homem estava em surto por uso de Zolpidem

O DJ conhecido como Dani Brasil, preso após matar um homem em situação de rua ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar na sexta-feira, 9, na zona Sul, estava no meio de um surto psicótico quando cometeu esses atos, de acordo com sua defesa.

Segundo os advogados, Daniel Santana de Jesus estava em casa, triste com a morte de seu cachorro. E, após ingerir bebida alcoólica, ele foi se deitar e tomou um remédio hipnótico para dormir (Zolpidem).

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"Daniel sofreu um surto hipnótico causado pelo remédio e não se lembra de ter dirigido, apenas de ter um ataque de pânico e recobrando a consciência só quando já estava na delegacia", afirmam Alberto Zacharias Toron e Renato Martins, sócios do Toron Advogados, em nota ao Estadão. No entanto, a defesa não informou se um exame de sangue foi realizado para apontar o registro da substância.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de uma BMW tenta fugir da Polícia Militar na contramão, atropela, arrasta um morador em situação de rua na manhã de sexta-feira em uma praça na rua Francisco Pitta Brito, sob a Linha 5-Lilás do Metrô. O corpo é arrastado cerca de 400 metros até parar o veículo dentro do Clube Joerg Bruder, na rua Humboldt.

O homem abandonou o veículo e fugiu a pé. Nas imagens, é possível ver o DJ pulando na piscina para evitar a prisão. Depois, ele caminha até a borda do local enquanto policiais o algemam.

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Ainda de acordo com os policiais, o motorista fez teste do bafômetro, que apontou positivo para álcool (índice de 0,71). Ele foi preso em flagrante.

A vítima, identificada pela polícia como Carlos Alberto Minotti, de 57 anos, foi encontrado pelos PMs embaixo do carro de luxo. Ele foi levado em estado grave para a UPA de Santo Amaro, onde morreu.

Os advogados de Dani Brasil afirmam que ele e sua família "manifestam profundo pesar pela morte de Carlos Alberto Minotti, solidarizando-se com sua família".