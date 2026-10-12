Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Caso DJ Dani Brasil: defesa alega que homem estava em surto por uso de Zolpidem

Escrito por Gonçalo Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O DJ conhecido como Dani Brasil, preso após matar um homem em situação de rua ao fugir de uma abordagem da Polícia Militar na sexta-feira, 9, na zona Sul, estava no meio de um surto psicótico quando cometeu esses atos, de acordo com sua defesa.

Segundo os advogados, Daniel Santana de Jesus estava em casa, triste com a morte de seu cachorro. E, após ingerir bebida alcoólica, ele foi se deitar e tomou um remédio hipnótico para dormir (Zolpidem).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Daniel sofreu um surto hipnótico causado pelo remédio e não se lembra de ter dirigido, apenas de ter um ataque de pânico e recobrando a consciência só quando já estava na delegacia", afirmam Alberto Zacharias Toron e Renato Martins, sócios do Toron Advogados, em nota ao Estadão. No entanto, a defesa não informou se um exame de sangue foi realizado para apontar o registro da substância.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de uma BMW tenta fugir da Polícia Militar na contramão, atropela, arrasta um morador em situação de rua na manhã de sexta-feira em uma praça na rua Francisco Pitta Brito, sob a Linha 5-Lilás do Metrô. O corpo é arrastado cerca de 400 metros até parar o veículo dentro do Clube Joerg Bruder, na rua Humboldt.

O homem abandonou o veículo e fugiu a pé. Nas imagens, é possível ver o DJ pulando na piscina para evitar a prisão. Depois, ele caminha até a borda do local enquanto policiais o algemam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda de acordo com os policiais, o motorista fez teste do bafômetro, que apontou positivo para álcool (índice de 0,71). Ele foi preso em flagrante.

A vítima, identificada pela polícia como Carlos Alberto Minotti, de 57 anos, foi encontrado pelos PMs embaixo do carro de luxo. Ele foi levado em estado grave para a UPA de Santo Amaro, onde morreu.

Os advogados de Dani Brasil afirmam que ele e sua família "manifestam profundo pesar pela morte de Carlos Alberto Minotti, solidarizando-se com sua família".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DEFESA DJ DANI BRASIL/ATROPELAMENTO/MORTE/SP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV