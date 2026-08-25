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COTIDIANO

Caso de jovem sequestrada e acorrentada pelo ex repercute na imprensa internacional

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O caso de Emiliane Tamara Nunes de Carvalho, de 24 anos, que foi sequestrada pelo ex-marido e encontrada amordaçada e acorrentada após cinco dias desaparecida em Águas Lindas de Goiás (GO), repercutiu na imprensa internacional.

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"Um vídeo arrepiante obtido pela Jam Press mostra policiais arrombando a porta de um quarto após ouvirem uma mulher gritar. Lá dentro, encontraram Carvalho visivelmente tremendo de medo, com uma máscara de gás no rosto, enquanto era libertada das cordas e correntes", escreveu o New York Post, dos Estados Unidos.

O tabloide diário do Reino Unido, Daily Star, também publicou a notícia. "Imagens dramáticas mostram o momento em que a polícia invadiu a propriedade e chegou ao quarto onde Emiliane Tamara Nunes Carvalho estava sendo mantida em cativeiro", disse.

O caso foi noticiado ainda pelo Zamin.uz, do Uzbequistão, e o PerthNow, da Austrália.

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Ailton Rodrigues, de 50 anos, foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia e segue preso preventivamente. A defesa disse que não irá se manifestar.

10 boletins de ocorrência

Emiliane disse nesta segunda-feira, 24, que o ex-companheiro já tinha tentado matá-la antes do sequestro. "Ele soltou as rodas do meu pneu para eu capotar e morrer", disse Emiliane Tamara Nunes Carvalho, à TV Anhanguera, filiada da Rede Globo em Goiás.

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A defesa do acusado alega que não identificou prova concreta que demonstre a autoria do fato. Segundo Emiliane, Ailton dizia que ela era dele ou não seria de mais ninguém.

Na entrevista, ela afirmou que fez mais de 10 boletins de ocorrência contra o ex, mas nenhuma medida foi tomada. "Ninguém investigou nada. Ninguém nunca olhou, mesmo eu falando que ele ia me machucar."

A vítima relatou ainda que o ex não aceitou o fim do casamento e cometeu inúmeros outros crimes: estourou bomba na sua casa, pichou o seu muro, quebrou câmera de segurança e colocou soda cáustica na sua caixa de água.

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Antes do resgate na última sexta-feira, ela ficou cinco dias desaparecida após se encontrar com Ailton na distribuidora de bebidas que pertence ao casal. O ex-marido já estava com "tudo preparado", disse Emiliane. Ele teria colocado um pano embebido em produto químico na boca e no nariz da vítima e, posteriormente, em sua garganta, até ela ficar inconsciente, deixando feridas.

Em seguida, Emiliane conta que o ex-marido a levou até um imóvel, a cerca de cinco minutos da sua casa, e afirmou que de lá ela não sairia mais. Amordaçada e amarrada, ela ouviu do ex-marido que "a vida dele acabou e que a minha vida acabou com a dele".

Soda cáustica na caixa d´água

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Ao Estadão, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Tamires Ávila Teixeira, responsável pelo caso, afirmou que Emiliana já havia procurado a delegacia para buscar medidas protetivas e relatado a perseguição que sofria. Em uma das denúncias, ela acusou o ex-marido de colocar soda cáustica na caixa d'água.

"Ela abriu o chuveiro para tomar banho quando sentiu queimar a sua pele", disse a delegada. Após coletadas amostras requisitada a perícia toxicológica e o exame de corpo e delito para avaliar as lesões, o Judiciário entendeu que não havia como vincular essas condutas ao investigado e as medidas foram indeferidas.

Segundo a delegada, o acusado agia de forma meticulosa e perspicaz para dar a entender que as condutas não fossem vinculadas a ele. Neste momento, as investigações continuam na DEAM de Águas Lindas de Goiás para avaliar se ele agiu sozinho e os outros crimes praticados.

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Emiliane é técnica de enfermagem e tem dois filhos com o ex-marido. Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 23, ela pede que as pessoas não comentem o ocorrido com as crianças.

A jovem está em casa e tem gravado vídeos relatando o caso nas redes sociais. Em uma sequência de stories no Instagram no sábado, a vítima se emocionou ao relatar que todos os seus pertences sumiram e falou sobre preocupação com os filhos. "Agora está caindo a ficha de todos os problemas da vida real de uma mulher", disse.

Carta supostamente assinada pela vítima

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Ailton Rodrigues carregava uma carta assinada pela jovem. O texto foi apreendido após a polícia encontrar a mulher amordaçada e acorrentada na sexta-feira.

Ao Estadão, o advogado Ilvan Barbosa, responsável pela defesa do suspeito, afirmou que a carta e outras informações divulgadas "sequer constam formalmente dos autos".

"Após obter acesso e cópia de todos os elementos do inquérito, a defesa poderá se pronunciar, de maneira responsável, sobre as questões de mérito", diz a nota da defesa.

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Segundo a Polícia Militar de Goiás, a carta foi encontrada no bolso de Ailton Rodrigues. A mensagem, endereçada à mãe da vítima, cita bens no nome de Emiliane e pede que os familiares não chamem a polícia.

"Espero não ser um adeus. Estarei sempre em espírito", diz um trecho. "Mamãe vai ver um advogado para levar os papéis do carro, casinha, todos no meu nome. O Aliton vai deixar um valor de 30, 50 mil (reais)", afirma outro.

A polícia trabalha com a possibilidade de que a vítima teria sido coagida a assinar a carta. Ailton foi preso em flagrante durante o resgate na sexta, 21, e teve a prisão mantida pela Justiça após passar por audiência de custódia no sábado, 22.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Imprensa internacional JOVEM/SEQUESTRO/EX/GOIÁS
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