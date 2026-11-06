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Caso Catarina Kasten: acusado de matar estudante será julgado pelo Tribunal do Júri em dezembro

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Giovane Correa Mayer acusado de assassinar a estudante de pós-graduação Catarina Kasten será julgado pelo júri popular no dia 3 do próximo mês, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O réu vai responder pelas acusações de feminicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver.

Catarina, que tinha 31 anos, foi morta em 21 de novembro de 2025, quando estava a caminho de uma aula de natação na Praia do Matadeiro, em Florianópolis. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) no dia 1º de dezembro do ano passado e recebida pela Justiça quatro dias depois.

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O Estadão tenta localizar a defesa de Giovane Mayer. O espaço segue aberto.

No dia 8 de maio deste ano, Mayer foi pronunciado pelo Judiciário, fase em que se entendeu haver elementos suficientes para levar o caso ao Tribunal do Júri.

Agravantes

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O réu enfrenta acusações de feminicídio qualificado por três agravantes: menosprezo à condição de mulher, emprego de asfixia e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, Mayer responderá pelos crimes de estupro e ocultação de cadáver.

Por envolver a apuração de crimes de natureza sexual, o processo tramita sob sigilo. Mayer está preso.

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CASO CATARINA KASTEN/ASSASSINATO/SC/PRISÃO/SUSPEITO/JULGAMENTO
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