Caso Ana Sophia: desaparecimento de criança completa 44 dias

O desaparecimento da pequena Ana Sophia, de apenas 8 anos, completa 44 dias nesta quinta-feira (17). A criança foi vista pela última vez no dia 4 de julho, em Bananeiras, na Paraíba. Pouco antes de sumir, a menina se despediu da mãe e avisou que iria brincar com uma amiga.

No entanto, quando Ana chegou na residência da colega, os familiares informaram que tinham um compromisso em outra cidade. A menina teria dito que voltaria para casa, mas não foi mais vista. Uma câmera de segurança registrou a criança caminhando às 12h33, em uma rua entre a casa dela e da amiga.

Nesta quarta-feira (16), a mãe de Ana Sophia realizou uma coleta genética no Instituto de Polícia Científica. De acordo com as autoridades, esse é um procedimento de praxe em casos de desaparecimento. A Polícia Civil segue com uma força-tarefa exclusiva para investigar e elucidar o caso.

