Casamento de Lula e Janja acontece nesta quarta, saiba mais

O casamento do ex-presidente Lula e socióloga Rosângela Silva, conhecida como Janja, acontece na próxima quarta-feira (18), em São Paulo. Eles celebrarão ao lado de nada menos que 220 convidados. As informações são do colunista Léo Dias, do portal Metrópoles.

A festa será realizada no sofisticado espaço Grupo Bisutti e terá nove horas de duração. No dia do evento, a fachada da casa de festas será isolada com grades, para permitir somente o acesso de carros de pessoas convidadas, tudo muito bem coordenado pela equipe de segurança do casal. No dia da festa, o uso de celulares não é permitido para nenhum funcionário, nem mesmo a equipe de vallet, que geralmente se encontra no estacionamento do local.

Como descrito no documento ao qual a coluna LeoDias teve acesso, “a gastronomia é um ponto importantíssimo para o casal”, que aprecia comida com sabor predominante. No dia da degustação, por exemplo, fizeram uma série de observações sobre o que gostariam que melhorasse, desde o sabor a apresentação dos pratos. O buffet conta com uma variedade impressionante, com pelo menos 11 ilhas de variadas possibilidades gastronômicas. Comida árabe, massas, carnes e diversidade de aperitivos.

Além do bar de drinques fornecido pela casa de festas, Lula e Rosângela compraram bebidas extras muito sofisticadas, como 36 unidades de um vinho tinto argentino, mais 60 unidades de um de origem espanhola e 114 unidades de espumante de origem nacional.



Toda a decoração da cerimônia foi contratada por fora, sob assinatura de uma arquiteta que recebeu a missão de personalizar a ambientação do espaço. Já para garantir a animação dos convidados, o roteiro da festa aponta que vários artistas foram escalados. No entanto, não foram devidamente nomeados no documento.