Casal vende filho de 8 meses para comprar iPhone 14 e produzir vídeos

Um casal é investigado pela acusação de vender o próprio filho, um bebê de apenas oito meses, para comprar um iPhone 14. O caso, registrado há cerca de um mês, foi denunciado à polícia no final do mês de julho e divulgado no final de semana, no Sudoeste da Índia.

Segundo informações da polícia indiana, a situação foi descoberta após vizinhos notarem a ausência da criança. Eles também perceberam que o pai e a mãe do menino estavam usando um novo celular de última geração.

Após diligências, a mãe teria confessado o crime. Segundo ela, a compra do aparelho foi aconteceu para que o casal pudesse criar conteúdo para as redes sociais durante uma viagem.

A mãe identificada como Sathi e a compradora da criança, Priyanka Ghosh, foram presas. Jaydev, o pai da criança, ainda segue foragido. Segundo as investigações, o casal já havia tentado vender a outra filha, uma menina de 7 anos.

