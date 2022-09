Casal tinge água de cachoeira de azul durante chá revelação; vídeo

Da Redação

O casal e demais participantes que haviam compartilhado o vídeo removeram os registros das redes sociais

Um casal tingiu as águas de uma cachoeira para divulgar o sexo do bebê, durante a comemoração de um chá revelação neste domingo (25). O caso aconteceu no município de Tangará da Serra, cerca de 239 Km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Um vídeo publicado originalmente no Instagram mostra o momento em que uma mancha azul desce pela queda d'água como forma de revelar que o casal espera um menino. A atitude teve uma enorme repercussão negativa na internet nesta segunda-feira (26), após o canal Mídia Jur, de Cuiabá, publicar o registro. Assista no final da matéria

O casal e demais participantes que haviam compartilhado o vídeo removeram os registros das redes sociais. Apesar da atitude, as gravações com o flagrante já circulam em outras redes sociais. Um dos compartilhamentos, feito no Twitter, já soma mais de 670 mil visualizações e 19 mil curtidas.

Nos comentários sobre o caso, vários internautas criticam a atitude e apontaram para uma suposta ocorrência de crime ambiental. "As pessoas perdem totalmente a noção, quando o objetivo é chamar a atenção", escreveu uma seguidora. Outro relembrou que a ação pode contaminar a água da cachoeira.





Investigação

Com 18 metros de altura, a cachoeira Queima-Pé está localizada a cerca de seis quilômetros do centro da cidade de Tangará da Serra, e é utilizada por banhistas, além de outras atividades de turismo e, até mesmo, rapel. O mais importante é que o rio Queima-Pé, que dá nome a cachoeira, é o principal manancial que abastece o município.

Após a repercussão do caso e dada a importância do local, fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) foram, nesta tarde de segunda-feira (26), até a fazenda em que ocorreu o chá revelação. O objetivo da ação dos agentes é identificar os donos da propriedade e, além disso, indicar quem foram os responsáveis pelo tingimento da água da cachoeira.

Assista:

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022









Fonte: Informações Mídia Jur.

