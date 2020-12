Casal suspeito de estar envolvido no assalto a banco em Criciúma é preso em SP - TNOnline

Continua após publicidade

Durante a noite de quinta-feira (3), a polícia prendeu mais duas pessoas suspeitas de terem envolvimento no assalto a uma agência bancária, em Criciúma, Santa Catarina. Identificados como Sheila, de 36 anos, e Eduardo, de 41, o casal foi detido em Campinas, em São Paulo, onde os agentes de segurança encontraram munições. Até agora, são 11 pessoas presas.

De acordo com as informações, a polícia encontrou na garagem do casal um veículo utilizado no ataque em Criciúma. O irmão de Sheila, identificado como Diego, teria usado o cartão de crédito da irmã para abastecer o carro, antes de partir para o Sul do país, dois dias depois. Conforme a Polícia Militar (PM), Sheila disse que sabia que o irmão viajaria para Criciúma. Ele ainda está foragido.

O casal foi levado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), em São Paulo, onde foram interrogados durante a madrugada.

No automóvel de Diego, as autoridades encontraram explosivos e munição para fuzil.

Com informações; Metrópoles.