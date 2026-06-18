Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
CASO JUDICIAL

Casal se recusa a vacinar os filhos e é multado em quase R$ 1 milhão em SC

Autoridades verificaram que as cadernetas de vacinação das três crianças estavam completamente em branco, sem nenhuma dose de imunizante

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 19:20:03 Editado em 18.06.2026, 19:19:57
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal se recusa a vacinar os filhos e é multado em quase R$ 1 milhão em SC
Autor Na defesa apresentada ao processo, os pais alegaram ter interrompido as vacinações após um dos filhos, atualmente com 9 anos, manifestar reação considerada grave aos 6 meses de idade - Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil

Um casal em Santa Catarina acumulou uma dívida de R$ 936.467,64 após se recusar a vacinar os três filhos. A Justiça estabeleceu multa diária de R$ 500 por criança em caso de descumprimento da ordem de imunização. O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) cobrou a quitação da dívida no dia 10/06 e exige que os pais paguem no prazo legal de 15 dias.

📰 LEIA MAIS: Jovem fica ferido em batida entre carro e moto próximo à Rodoviária de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ação foi proposta pelo MPSC em fevereiro de 2024, na comarca de Ituporanga, no Vale do Itajaí. A Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Tutelar verificaram que as cadernetas de vacinação das três crianças estavam completamente em branco, sem qualquer registro de imunização.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na defesa apresentada ao processo, os pais alegaram ter interrompido as vacinações após um dos filhos, atualmente com 9 anos, manifestar reação considerada grave aos 6 meses de idade. Segundo eles, a criança teve febre alta e extrema fraqueza, situação que quase levou à morte do menino. Com receio de novos efeitos adversos, o casal suspendeu não apenas as doses seguintes do filho mais velho, mas também o esquema vacinal dos dois irmãos mais novos.

A Justiça, contudo, determinou a regularização do calendário vacinal das crianças. A sentença foi divulgada em 26 de junho de 2024, estabelecendo multa diária em caso de descumprimento. A Corte entendeu que a obrigação de imunizar as crianças deveria ser mantida, sob pena de multa, agora cobrada pelo Ministério Público.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
família história Ituporanga JUSTIÇA Multas Santa Catarina SAÚDE SC VACINAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV