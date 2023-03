Casal perde guarda do filho após fazer 'brincadeira' para ganhar likes

Da Redação

Eles foram acusados de maltratar a criança

Um casal fez uma "brincadeira" com o filho, gravou a situação e publicou nas redes socais a fim de fazer as imagens viralizarem. O pai e a mãe do menino o enrolaram em um plástico, o impossibilitando de se mexer.

Os responsáveis pela criança conseguiram repercutir o registro, porém, de uma forma negativa.

Na publicação, a mãe do garoto, identificada como Savannah Glembin, que soma mais de um milhão de seguidores no TikTok, afirmou que essa é a maneira correta de tratar uma criança mal-humorada. “Se você tem uma criança mal-humorada o dia todo, esta é a única maneira”, disse.

Veja:

Os internautas estão acusando o casal de maltratar a criança e, por conta disso, acionaram as autoridades.

Em outra postagem, Savannah disse que perdeu a guarda do filho. “Ele foi tirado de nós até que o CPS (Serviço de Proteção à Criança; Servicio de Protección al Niño, em espanhol) possa avaliar nossa casa”.

Contudo, segundo o último vídeo da influenciadora, o menor foi devolvido ao casal recentemente.

Com informações do Ric Mais.

