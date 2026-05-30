Casal morre em colisão frontal entre carros na rodovia BR-020
As vítimas foram identificadas como Lucivânia Ferreira de Oliveira e Rone Rodrigues de Oliveira, que viajavam em um Voyage
Um grave acidente envolvendo dois carros na BR-020, em Posse (GO), deixou duas pessoas mortas na sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), um Toyota Corolla seguia no sentido Posse–Alvorada do Norte quando colidiu frontalmente com um Volkswagen Voyage, que trafegava na direção contrária.
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De acordo com o capitão Barbosa, três pessoas ocupavam cada um dos veículos. Duas vítimas, uma de cada carro, foram resgatadas pelo CBMGO, enquanto o terceiro ocupante do Corolla foi encaminhado ao Hospital Municipal de Posse pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os sobreviventes estavam em estado estável. As circunstâncias e causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
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As vítimas foram identificadas como Lucivânia Ferreira de Oliveira e Rone Rodrigues de Oliveira, ambos moradores de Simolândia e que estavam no Volkswagen Voyage. Uma terceira pessoa que também ocupava o Voyage foi socorrida com vida.
Nas redes sociais, a irmã de Lucivânia lamentou a morte dela e do tio Rone. Em publicação, escreveu: "Eu não acredito que você se foi, minha irmã. Você e o Rone vão ficar para sempre no meu coração. Amo vocês eternamente."