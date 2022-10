Casal morre e criança fica ferida após acidente; mulher estava grávida

Da Redação

Homem e mulher grávida morrem em acidente

Um homem e uma mulher grávida, de 30 anos, morreram em um acidente neste domingo (23), após o carro capotar e colidir em uma árvore na BR-020, na saída de Planaltina, no Distrito Federal. Uma criança de 6 anos, que também estava no veículo, ficou ferida. A cidade de origem da família não foi revelada pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h. Segundo informações da corporação, o motorista foi encontrado preso às ferragens e a outra passageira, gestante, foi encontrada no chão, fora do carro. O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A criança, por sua vez, estava com escoriações leves, consciente e orientada e foi conduzida ao Hospital de Sobradinho.

Os militares não sabem informar como ocorreu o acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) conduz o caso.

