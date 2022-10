Casal implanta chip para controlar aparelhos eletrônicos; vídeo

Da Redação

Uma moradora dos Estados Unidos, de 31 anos, está viralizando nas redes sociais por mostrar o sistema de automação instalado em sua casa. Diferente do comum, Burgundy Waller e seu marido controlam as suas principais atividades diárias, através de um chip instalado em suas mãos. Assista no final da matéria.

Com o implante, o casal consegue controlar diversos aparelhos eletrônicos dentro da residência, podendo inclusive trancar e destrancar as portas da sua "casa inteligente". Além disso, o sistema também foi instalados nas gavetas e nos interruptores da casa.

Em seu perfil do TikTok, a mulher já conta com mais de três milhões de seguidores e vem agitando as redes sociais. Diariamente, Burgundy publica alguma utilidade diferente do chip implantado em sua mão.

Conforme informações do jornal O Povo, o microchip fica localizado abaixo da pele da mão, entre o polegar e o dedo indicador. A jovem informa que a tecnologia foi implantada espontaneamente em 2020. Segundo ela, inserir o chip em seu corpo foi rápido e feio por meio de uma pequena incisão.

Assista: null - Vídeo por: tnonline

Fonte: Informações Banda B.

