Casal gasta R$ 62 mil para retirar abelhas de dentro casa

Um casal que havia acabado de comprar uma casa no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, precisou gastar US$ 12 mil (cerca de R$ 62 mil) para se livrar de 450 mil abelhas que fizeram ninho dentro da residência.

Segundo a moradora, ela e o marido compraram a casa e não fizeram inspeção porque queriam se mudar rapidamente. Ela revelou que a compra foi feita no inverno e, por isso, as abelhas não estavam ativas e passaram despercebidas.

“Na divulgação do vendedor dizia ‘abelhas na parede’. Mas acabamos ficando com a casa porque em primeiro lugar, não vimos nada quando chegamos. Em segundo, estávamos tão apressados que quando encontramos um terreno que estava dentro de nossa faixa de preço, eu realmente não fiz perguntas sobre essas abelhas “, contou a mulher, em entrevista à CNN.

“Não pensei que seria um problema tão grande. Nem passou pela minha cabeça, mas quando a primavera chegou, começamos a vê-las”, acrescentou.

O apicutor Allan Lattanzi foi acionado para resolver o problema. De acordo com ele, seus serviços já haviam sido solicitados há quatro anos, mas a dona do imóvel na época disse não ter dinheiro para pagar pelo serviço.

As abelhas encontradas no imóvel estavam divididas em três colônias, todas dentro das paredes da casa. Allan afirmou que elas deveriam viver no local há mais de 35 anos.

Após a conclusão do serviço, as abelhas foram removidas e levadas para uma fazenda em Yerkes, onde Lattanzi mantém suas próprias abelhas em colmeias artificiais.

